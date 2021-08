Le Mécanisme Covax, l’axe de travail Vaccins du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre le Covid-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l’Alliance Gavi (Gavi) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

À ce jour, le Vietnam a administré plus de 6,4 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 à ses habitants. Au moins 659.064 personnes ont maintenant reçu les deux doses requises.

Sur le total, environ 5 millions de doses de Moderna du gouvernement américain et 3,68 millions de doses de vaccin d’AstraZeneca.

Le nouveau lot a porté le total des dons de l’initiative mondiale de partage de vaccins au pays à plus de 8,681 millions de doses.

Il s’agit de la seule initiative mondiale œuvrant aux côtés des États et des fabricants pour veiller à ce que les vaccins contre le Covid-19 soient disponibles partout, aussi bien dans les pays à revenu élevé que dans les autres.

Ce mécanisme été fondé sur le principe d’un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19 dans le but de défendre la santé de tous partout dans le monde, ce qui implique de protéger la vie des gens et leurs moyens de subsistance, y compris la possibilité de voyager et d’exercer des activités commerciales. – VNA