Les donateurs sont honorés lors de l'événement. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une performance artistique annuelle coorganisée lundi 11 janvier par l'Union des paysans de Hô Chi Minh-Ville et la Télévision de Hô Chi Minh-Ville a permis de mobiliser plus de 10,4 milliards de dongs (457.746 dollars) dans le but d'aider les paysans en difficulté à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt).



La présidente de l'Union des paysans de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Thanh Xuân a déclaré que cette somme bénéficierait à 3.000 ménages pauvres et proches de la pauvreté de la mégapole du Sud en leur offrant 100 outils de production, 2.050 cadeaux du Têt, 820 bourses, 100 livrets d’épargne, cinq "maisons du cœur" et 20 programmes d'aide sociale pour les enfants orphelins à cause du Covid-19.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, a félicité les entreprises, les philanthropes et les sponsors du programme. –VNA