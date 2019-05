Thua Thiên-Huê (VNA) - Un Festival s’est déroulé le 16 mai dans le district de Phu Lôc, province centrale de Thua Thiên-Huê, à l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription de la baie de Lang Cô sur la liste des plus belles baies du monde (2009-2019).

Vue aérienne de la baie de Lang Cô. Photo : VNA



Ce Festival de deux jours a pour objectif de mettre en valeur le paysage et l’environnement écologique de la baie de Lang Cô, ainsi que d’affirmer la position et le potentiel de développement de la zone économique Chân Mây - Lang Cô.

En plus du programme artistique de la cérémonie d’ouverture, diverses activités uniques devraient attirer un grand nombre de visiteurs, notamment un camp culturel et artistique sur le thème « Lang Cô - une journée magnifique », un camp de composition musicale, une exposition de 50 peintures représentant la baie, une exposition d’artisanat, un programme culinaire et des tournois sportifs.

Située à près de 70 km au sud de la ville de Huê, Lang Cô est l’une des baies offrant les conditions et les paysages les plus naturels du Vietnam. S’étendant sur une superficie de 42 km2 et constituée d’une plage de 10 km, la baie de Lang Cô offre des conditions favorables au développement de différents types de tourisme.

Le secteur touristique de Thua Thiên-Huê s’est fixé pour objectif d’accueillir plus d’un million de visiteurs d’ici 2025 et plus de 2,5 millions d’ici 2030.

Jusqu’à présent, la zone économique Chân Mây-Lang Cô a attiré 30 projets d’investissement dans le tourisme, d’une valeur de plus de 55 000 milliards de dôngs. – NDEL/VNA