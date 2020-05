Photo d'illustration. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung vient de signer la décision N°665/QD-TTg, approuvant la tâche d'élaborer un plan pour le système des ports de pêche et des abris pour les navires de pêche pour la période 2021-2030, à l'horizon 2050.

Il s’agit de la base pour moderniser de l'infrastructure du secteur de la pêche, en construisant de grands centres de pêche; renforcer la gestion de la pêche; assurer la sécurité des navires de pêche et des pêcheurs; répondre aux besoins logistiques et d'amarrage des navires de pêche; réduire les pertes après récolte.

Concrètement, les organes concernés devraient enquêter, collecter des données et des informations; analyser, étudier et évaluer les facteurs naturels, les conditions, les ressources, le contexte et l'utilisation de l'espace pour le système des ports de pêche et des abris anti-tempête pour les navires de pêche. -VNA