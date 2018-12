Hanoï (VNA) – Le commandement de la Marine organise les 20 et 21 décembre dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), une réunion pour élaborer un plan initial pour la deuxième Manœuvre multilatérale de la Marine de l’ASEAN en 2020 (AMNEX 2/2020).

La réunion, présidée par le colonel Dam Xuan Tuan, commandant en chef adjoint de la Marine vietnamienne, attire la participation de représentants de la Marine du Vietnam, d’officiers de la Marine des pays de l’ASEAN, de représentants de l’armée laotienne et d’autres.

Selon Dam Xuan Tuan, la Marine populaire du Vietnam organisera l’AMNEX 2/2020 en mai 2020. Cette réunion est l’une des trois réunions chargées par la Marine vietnamienne pour se préparer bien à AMNEX 2/2020.

La réunion informe du plan d’organisation des événements, du plan de la manœuvre multilatérale et d’autres événements réalisés par la Marine vietnamienne en 2020 où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN et aussi collecte des avis et suggestions de la Marine des pays de l’ASEAN pour l’AMNEX 2/2020 concernant la logistique, l’entrainement…

A cette occasion, les représentants de la Marine du Vietnam et des pays de l’ASEAN signent un procès verbal de cette réunion.

Dans le cadre de la réunion, les participants visitent l’Institut de la Marine, le port international de Cam Ranh et certains établissements socioéconomique de la ville de Nha Trang. -VNA