Photo : NDEL



Phu Yen (VNA) - Le Comité populaire de la province de Phu Yên (Centre) a rendu public récemment au chef-lieu de Sông Câu, la décision du Premier ministre portant sur l’approbation du plan directeur de développement de la zone touristique de la baie de Xuân Dài d’ici 2030.



La zone touristique nationale de la baie de Xuân Dài est située dans l’enceinte du chef-lieu de Sông Câu et du district de Tuy An. La superficie consacrée au développement touristique s’élève à 1.200 ha (en dehors de la superficie de la surface d’eau).



Le plan directeur de développement de la zone touristique nationale de la baie de Xuân Dài se fixe comme objectif : faire de la baie de Xuân Dài un centre touristique de villégiature et de divertissement de la province de Phu Yên et de la zone littorale du Centre méridional en 2025.



Selon ce plan, la zone touristique nationale de la baie de Xuân Dài pourrait accueillir environ 850.000 visiteurs, dont 25.000 visiteurs étrangers. Elle sera une destination importante reliant d’autres sites touristiques, dont Dà Nang, Quy Nhon, Nha Trang et la région du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre).



D’ici 2030, la zone touristique de la baie de Xuân Dài envisage d’accueillir environ 1,2 million de visiteurs, dont 35.000 visiteurs étrangers. Elle développera des produits clés comme le tourisme de villégiature, le tourisme écologique, le tourisme culturel et historique. Hormis cela, elle proposera des produits auxiliaires liés aux villages de métiers traditionnels et aux événements culturels, ainsi qu’aux fêtes de cette localité. -NDEL/VNA