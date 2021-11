Hanoï, 25 novembre (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé le 25 novembre la décision 1976 / QD-TTg approuvant les objectifs, les tâches et les solutions pour le développement de certains journaux imprimés et électroniques d'information pour l'étranger de l'Agence de presse vietnamienne (VNA) en la période 2022-2030.

Photo : VNA

En ce sens, le Việt Nam News (VNS), le Vietnam illustré (Bao Anh Viet Nam) et le journal électronique VietnamPlus devraient améliorer la quantité et la qualité de l'information pour l'étranger, afin de se conformer efficacement aux lignes directrices et orientations du Parti. . , ainsi que les politiques et les lois de l'État.Plus précisément, le journal VNS augmentera le nombre et la qualité des segments spécialisés, tout en travaillant à élargir la source des lecteurs dans la version électronique et à élargir l'accès des journaux à d'autres pays et régions du monde.Pendant ce temps, le Vietnam illustré (Bao Anh Viet Nam) sera publié gratuitement dans 160 pays, au lieu de 140 actuellement, afin d'étendre sa présence dans la région et dans le monde. En particulier, une attention sera accordée aux lecteurs de la zone frontalière avec le Laos et la Chine, et les pays d'Amérique latine.Après 2025, le Vietnam illustré réduira progressivement le nombre d'exemplaires imprimés (environ 10 % par an) et se concentrera sur le développement d'une version électronique en 10 langues, afin de répondre à la demande d'information dans la région et dans le monde.D'autre part, Vietnam Plus s'efforcera de devenir le journal électronique qui offre plus de produits d'information dans divers formats de diffusion et prend la pointe de l'application de la technologie, ainsi que le développement des versions russe, japonaise et allemande, aux côtés des cinq langues disponibles (vietnamien, anglais, français, espagnol et chinois).Le journal électronique VietnamPlus s'efforce de devenir l'un des cinq journaux du genre à avoir reçu le plus de visites de l'étranger.Conformément à la décision, la VNA doit garantir la diffusion rapide et transparente d'informations sur la situation du pays et accroître la présence de ses produits sur les plateformes numériques, notamment les réseaux sociaux, pour attirer plus de lecteurs.En outre, la VNA doit diversifier les canaux de distribution des journaux imprimés, élaborer un plan de promotion approprié pour les produits d'information, promouvoir l'application des médias modernes et des technologies multimédias, renforcer la coopération avec les agences de presse étrangères, améliorer la diffusion de l'information à l'étranger et augmenter la qualifications professionnelles des journalistes.- VNA