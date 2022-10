Photo d'illustration : baochinhphu



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a promulgué la décision No 1113/QD-TTg concernant le Plan d'attribution de fonds du budget central du Programme de relance et de développement socio-économique (Programme).

Plus précisément, le Premier ministre a alloué plus de 147.100 milliards de dongs à chaque ministère, agence centrale et localité, conformément à la résolution No 43/2022/QH15 de l'Assemblée nationale.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux agences centrales et aux localités, sur la base du Plan ci-dessus, de décider d'affecter les fonds du budget central aux agences et unités selon la liste des tâches, des projets et les quantités de fonds alloués.

Il a également demandé d'approuver d'urgence la décision d'investissement des projets, conformément à la réglementation, afin de garantir suffisamment les conditions pour le Plan d'attribution de fonds en 2022 et 2023 et d'être responsable du décaissement de la totalité du capital alloué.

Pour les projets dont le fonds d'investissement total est supérieur à celui alloué, les localités sont chargées d'allouer un capital local suffisant sur la période 2021 - 2025 afin de mettre en œuvre à temps les projets.

Les ministères, les agences centrales et les localités sont responsables devant le Premier ministre, les agences d'inspection, d'examen et d'audit et d’autres agences pour l'exactitude du contenu et des données déclarés, de la liste des tâches, des projets et des quantités de fonds attribués.

Photo d'illustration : VNA



Le Premier ministre a demandé aux ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Développement rural, du Travail et des Invalides et des Affaires sociales, et des Transports d'exhorter les ministères et localités concernés à allouer et à gérer l'utilisation des fonds.

Les ministères de la Santé, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales se coordonneront avec les ministères et localités concernés pour examiner et proposer des plans d'affectation des fonds restants du Programme dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale.

Le ministère du Plan et de l'Investissement se coordonnera avec le celui des Finances pour continuer à examiner et synthétiser les projets ayant achevé les procédures d'investissement et éligibles à l'allocation de fonds, avant d'en faire un rapport au Premier ministre et au gouvernement. -VNA