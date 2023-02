Hanoi (VNA) - Le gouvernement a promulgué la Résolution 14/NQ-CP approuvant un plan d'action pour mettre en œuvre la Résolution n° 30-NQ/TW du 23 novembre 2022 du Bureau politique sur le développement socio-économique et l'assurance de la défense et de la sécurité nationales dans le delta du fleuve Rouge jusqu'en 2030, avec vision jusqu'en 2045.

Un coin de Hanoi. Photo : VNA

L'objectif est que d'ici 2030, la croissance moyenne du PIBR dans la région atteigne environ 9 % par an. En 2030, le PIBR régional augmentera de près de trois fois par rapport à 2020 (prix actuel). Le PIBR par habitant sera d'environ 274 millions de dongs/an.

Le taux de croissance moyen de la productivité du travail social sera supérieur à 7 %. La contribution moyenne de la productivité totale des facteurs (PGF) à la croissance sur la période 2021-2030 atteindra 55 %. L'économie numérique représentera environ 35 % du PIBR.

Le taux d'urbanisation sera supérieur à 55 %. La totalité des communes respecteront les normes de la Nouvelle ruralité, dont au moins 50 % les nouvelles normes avancées et 20 % les nouvelles normes exemplaires.

Selon les mesures multidimensionnelles, le taux de ménages pauvres diminuera d'environ 1,5 points par an.

Photo : VNA

Pour atteindre ces objectifs, l'une des principales tâches consiste à mettre en œuvre des institutions et des politiques de développement et à promouvoir les liens régionaux, dont l'achèvement de l’aménagement 2021-2030 de la région du delta du fleuve Rouge et de l’aménagement des provinces concernées, avec vision jusqu'en 2050.



L'espace de développement régional sera organisé pour assurer l'équilibre et la durabilité associés au développement des corridors économiques. Des zones de développement de l'industrie, du commerce, de la finance, de la banque, des services et de l'agriculture biologique et circulaire à haut rendement seront formées...- VNA