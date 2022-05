Une scène dans la pièce Bây chim thiên nga (Les cygnes). Photo : HNM/CVN

Hanoï (VNA) - Les théâtres de Hanoï s’affairent pour offrir à un jeune public des pièces minutieusement montés lors de la Journée internationale de l’enfance, le 1er juin.Après deux étés calmes dus à l’épidémie du COVID-19, la scène pour les enfants ouvre de nouveau ses rideaux avec des spectacles créatifs, riches en contenu, promettant d’apporter au public de fascinantes nouvelles expériences.Pour célébrer la Journée internationale de l’enfance (1er juin), le Théâtre dramatique de Hanoï a monté les pièces Hai viên ngoc thân (Deux perles magiques), Diêp vu trang ram (Affaire lors de la nuit de pleine lune) ou Nu hoàng bang gia (Reine de la neige) pour les présenter aux jeunes spectateurs.Le théâtre Tuôi Tre (Jeunesse), a quant à lui, mis en œuvre son projet artistique "Mùa he yêu thuong" (Été chérie) qui comprend trois pièces : la première est la pièce de théâtre musical Bây chim thiên nga (Les cygnes), la deuxième, la pièce intitulée Cuôc chiên virus (Combat contre le virus) et la troisième, Vaxilixa và phu thuy dôc ac (Vaxilixa et le méchant sorcier).En particulier, les enfants ont l’occasion d’échanger, tous les samedis, avec des acteurs et actrices réputés tels que Thu Quynh, Luong Thu Trang, Quang Trong, Duc Anh… Sur la scène ronde de la Fédération du cirque, les artistes s’entraînent pour la pièce Chua tê rung xanh (Roi de la jungle) du metteur en scène Tông Toàn Thang. Celle-ci apporte aux bambins des scènes de balançoire à la corde et des acrobaties incroyables.Début juin, les deux artistes connus Xuân Bac et Tu Long rencontreront des enfants dans le cadre de la pièce Ngoc rông (Perle du dragon) qui est jouée au théâtre Star Galaxy, sis 87 Lang Ha, arrondissement de Dông Da, Hanoï. Le théâtre Lê Ngoc a déjà vendu les billets de la pièce Dê mèn (Grillon), présentée entre fin mai et début juin.Ne cachant pas son enthousiasme face à ces programmes, Nguyên Thuy Phan, élève en 3e classe, de l’école primaire de Dich Vong B, arrondissement de Câu Giây, confie : "J’adore les pièces de théâtre dont le contenu parle de personnages qui sont dans les livres ou les manuels que j’ai lus. Avec ma famille, nous allons souvent au théâtre, et nous échangeons ensuite sur les pièces que nous avons vues".Dans le secteur cinématographique, la plupart des films réservés aux enfants sont importés alors qu’au théâtre, les projets se concentrent sur la mise en scène de pièces créées par les auteurs vietnamiens. Il leur faut donc chercher à faire des pièces plus attirantes. Cela permet de mieux conquérir les enfants, notamment les écoliers.Selon l’artiste émérite Nguyên Si Tiên, vice-directeur du Théâtre Tuôi Tre, l’établissement souhaite créer un projet artistique tous les samedis soirs. Les pièces sont ainsi montées de manière créatives avec beaucoup d’interaction entre les artistes et les enfants afin de stimuler l’enthousiasme de ceux-ci envers l’art théâtral.À la suite du succès de Cây gây thân (Le bâton magique) mélangeant le cirque et le cai luong (théâtre rénové), la Fédération du cirque du Vietnam coopère avec les établissements d’autres arts afin de créer d'autres nouveaux produits séduisants à destination des enfants.D’après l’auteur de la pièce de théâtre musical Ông lao danh ca và con ca mâp (Le vieux pêcheur et le requin), Dinh Tiên Dung, les œuvres dramatiques nécessitent d’être faites de manière amusante, simple mais créative, intéressante et colorée, capable de transmettre des leçons et messages utiles vers les bambins. Cela permet au théâtre de maintenir un fort intérêt du public, et notamment des enfants. - CVN/VNA