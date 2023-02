Hanoï (VNA) - Sur la base de la situation économique en 2022, l’Institut australien de recherche économique Lowy a donné une prévision du PIB (PPA) pour le Vietnam et d'autres pays du monde.

Ainsi, selon les dernières prévisions, le PIB (PPA) du Vietnam dépasserait la barre des 2 billions de dollars dans 7 ans.



Pour mieux refléter le développement d'un pays, les organisations internationales ajusteront le PIB en fonction de la parité de pouvoir d'achat (PPA) pour évaluation. Le PIB (PPA) reflétera en partie la qualité de vie des personnes.



Selon les dernières données prévisionnelles du Lowy Institute, le PIB (PPA) du Vietnam devrait atteindre environ 2.045 milliards de dollars en 2030, se classant 9e au monde et 2e en Asie du Sud-Est.



De plus, selon le Fonds monétaire international (FMI), en 2027, le PIB (PPA) du Vietnam franchira la barre des 2.000 milliards de dollars, se classant 2e dans l'ASEAN et 22e dans le monde. -CPV/VNA