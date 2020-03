Eo Gio , une destination touristique de Phu Yen. Photo: Internet

Phu Yen (VNA) - Malgré l'épidémie de COVID-19, le nombre de touristes dans la province de Phu Yen, dans le centre du pays, a augmenté de 22% sur un an au cours des deux premiers mois de l’année.

Concrètement, Phu Yen a reçu en janvier et février 263.585 visiteurs, dont 4.590 étrangers, soit une hausse de 0,9% en glissement annuel.

Pour assurer la sécurité des touristes et de la communauté, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux entreprises touristiques de ne pas accueillir de visiteurs venus des zones contaminées.

Les établissements d'hébergement, de divertissement et de restauration doivent aménager des lieux de lavage des mains.

Avec ses près de 190 km de côtes bordées de montagnes et parsemées de nombreuses baies, lagunes, falaises et récifs, Phu Yen est l'une des plus belles provinces du Centre. -VNA