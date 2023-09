Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Phu Yen est l'une des provinces dotées d'une importante flotte de pêche hauturière dans la région du Centre-Sud. Depuis près de cinq ans, aucun bateau de pêche de la province ne viole les eaux étrangères.Phu Yen compte actuellement 662 navires d'une longueur de 6 à 12 m exploitant la pêche côtière, 608 bateaux d'une longueur de 12 à 15 m exploitant la pêche en eau libre, et 655 navires d'une longueur de 15 m ou plus exploitant la pêche hauturière.Le nombre de bateaux de Phu Yen équipés d'équipements de surveillance des croisières atteint le taux de 98,62%.Bien que les bateaux de pêche de Phu Yen respectent strictement les réglementations sur l'exploitation maritime et ne violent pas les eaux étrangères, il existe encore des fautes dont la perte de la connexion lors des voyages en mer. Ces cas ont été détectés et strictement traités par les autorités provinciales.Selon Le Tan Ho, vice-président permanent du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage pour la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), grâce à la coordination avec le commandement de la Région 2 de police maritime dans la patrouille et le contrôle en mer, les autorités provinciales appréhendent de manière proactive les activités d'exploitation des produits de la mer. La propagande visant à inciter les armateurs, les capitaines et les pêcheurs à comprendre et à appliquer les réglementations contre la pêche INN, ainsi que les responsabilités liées à la protection de la souveraineté sur les mers et les îles, se montre efficace.En conséquence, la province de Phu Yen a organisé cinq conférences sur la lutte contre la pêche INN auprès de 490 pêcheurs. Le commandement provincial des gardes-frontières a également coordonné avec les services compétents pour organiser près de 200 séances de diffusion juridique à l'intention des pêcheurs, afin de les sensibiliser au strict respect des politiques et des lois de l'État. -VNA