Un atelier de vannerie du village de Phu Vinh. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Le village de Phu Vinh se trouve dans le hameau de Phu Vinh, commune de Phu Nghia du district de Chuong My, à environ 30 km au sud-ouest du centre-ville. Mais qu’a-t-il de si particulier, ce village ? Eh bien c’est tout simplement l’un des plus célèbres villages d’artisanat traditionnel du Vietnam, qui n’en manque pourtant pas. Quant à la spécialité locale, c’est la vannerie.

Selon la légende, le bon vieux temps, à Phu Vinh, beaucoup de cigognes y vivaient et leurs plumes blanches étaient omniprésentes, les habitants les ramassent pour en faire des chapeaux. Les chapeaux en plumes de cigognes sont non seulement beaux mais aussi très résistants. Beaucoup de gens les achètent et la production de chapeaux en plumes de cigognes devint progressivement une vannerie de chapeaux en plumes de cigognes. Plus tard, lorsque les plumes de cigognes se firent rares, les vanniers utilisèrent d’autres matériaux comme le rotin et le bambou pour fabriquer de nombreux autres articles tels que paniers, corbeilles... Depuis lors, Phu Vinh est un village de vannerie.

Le village de Phu Vinh s’appelait initialement Phu Hoa Trang, ce qui pourrait se traduire par «le village dont les habitants ont reçu du Ciel des mains habiles». Ce n’est que plus tard qu’il a pris le nom sous lequel il est aujourd’hui connu et qui signifie « fortune et gloire » !... Vous remarquerez d’ailleurs que les deux noms ne sont pas contradictoires, bien au contraire. En effet, outre des mains habiles, Mère nature a offert aux villageois de Phu Vinh des champs inondés particulièrement propices à la culture du bambou et du rotin.

Des villages dont la vannerie est la spécialité artisanale, il y en a plusieurs au Vietnam, mais Phu Vinh se démarque, ne serait-ce qu’en raison de son ancienneté. Et puis il faut bien reconnaître que les produits fabriqués à Phu Vinh sont de véritables œuvres d’art.

Officiellement reconnu comme village de métier traditionnel en 2002, Phu Vinh pratique la vannerie depuis environ 400 ans. De nos jours, les neuf dixièmes de la population du village pratiquent encore la vannerie : preuve, s’il en fallait une, que cet artisanat traditionnel a encore de beaux jours devant lui.

De tout temps, les vanniers de Phu Vinh ont eu le souci de faire rayonner leur savoir-faire. Huit d’entre eux ont d’ailleurs été promus au rang de maître-artisan d’Etat. L’histoire retiendra les noms de Nguyên Van Khiêu, Nguyên Van Kinh, Nguyên Van Kiêu et Hoàng Van Khu, aujourd’hui décédés, mais dont le talent force encore l’admiration. Nguyên Van Khiêu, notamment, né en 1905, décédé en 1983, est l’auteur d’un portrait du président Ho Chi Minh en rotin. Nguyên Van Tinh, son fils, lui aussi maître-artisan, se souvient…

Des produits du village de Phu Vinh. Photo:hanoitv.vn

Les produits de vannerie de Phu Vinh se caractérisent par des formes simples, mais les techniques employées sont très sophistiquées et exigent la minutie de vanniers talentueux et ingénieux. Les artisans passent par de nombreuses étapes, de la sélection et du traitement des matières premières à la fabrication du produit final. Ces produits sont très riches en couleurs, qui peuvent être la couleur d'origine du matériau utilisé, ou celle d’une teinture ou d’une peinture.

Les produits de Phu Vinh comptent des centaines de types et de modèles tels que les portraits, les paysages, les panneaux transversaux, les sentences parallèles, les oiseaux, les animaux ou les céramiques enveloppées par du rotin, combinaison entre la céramique de Bat Tràng et la vannerie de Phu Vinh.

«Les produits de Phu Vinh se démarquent par leur qualité, leur style et des techniques de décoration sophistiquées qui ne se retrouvent nulle part ailleurs, qui sont vraiment la marque de fabrique de ce village.» a déclaré Nguyen Van Tinh. -VNA