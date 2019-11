Hanoï (VNA) - Le culte de la mère Âu Co est l’un des points d’orgue du festival de l’ancien village Viêt qui aura lieu du 15 au 17 novembre dans la zone touristique Dao Ngoc Xanh, district de Thanh Thuy, province de Phu Tho au Nord.Le festival de l’ ancien village Viêt a pour objectif de promouvoir les traits culturels de la province de Phu Tho, notamment le culte et la pratique de la mère Âu Co des Vietnamiens. Plus de 600 artisans folkloriques et locaux seront mobilisés.Pendant les trois jours de festival, le comité d’organisation retracera le culte, le rituel, les spectacles folkloriques, organisera les compétitions, les activités gastronomiques et de divertissement. Parmi les activités au programme, le spectacle folklorique baptisé "Source et Aspiration" est très attendu. Ce spectacle se déroulera sur plus d’un kilomètre de la zone touristique Dao Ngoc Xanh au bourg de Thanh Thuy (district d'éponyme).En outre, la performance de chant mettra en avant le patrimoine culturel immatériel de Phu Tho, avec le hat van (chant rituel de médiumnité) et le hat xoan (chant printanier) notamment.C’est la première fois que le festival de l’ancien village Viêt s’organise à Phu Tho. Le comité d’organisation projette d’en faire un évènement annuel. -CVN/VNA