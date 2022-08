Stade de Viet Tri. Photo: VNA



Phu Tho (VNA) – La province de Phu Tho (Nord) accueillera un match amical entre les U20 du Vietnam et de Palestine et les matches éliminatoires de la poule F de la Coupe d’Asie U17 de la Confédération asiatique de football.



Selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, le match amical entre les équipes du Vietnam et de Palestine des moins de 20 ans aura lieu le 3 septembre à 19h00 au stade de Viet Tri.



Les matches éliminatoires de la poule F de la Coupe d’Asie U17 de la Confédération asiatique de football (AFC U-17 Asian Cup) se tiendront du 1er au 9 octobre, également au stade de Viet Tri. Le groupe F comprend la Thaïlande, Taipei chinois, le Népal et le Vietnam.



Le stade de Viet Tri est l'un des stades ayant les meilleurs terrains gazonnés du Vietnam, avec une capacité d’accueil de près de 20.000 personnes.



Après l’organisation avec succès de matches de football masculin lors des SEA Games 31 en mai dernier, Phu Tho continue d’être choisie pour organiser des matches internationaux. Cela contribuera à développer la coopération entre Phu Tho et la Fédération vietnamienne de football pour la période 2022-2025.-VNA