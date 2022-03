Aquaculture à Phu Quoc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La ville de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud), s'efforce de rétablir et d’accélérer son développement socio-économique.



Plus précisément, la ville côtière s'efforce d'atteindre une valeur de production totale de certaines industries clés de plus de 22.000 milliards de dongs, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à 2021. Elle vise en outre 5.400 milliards de dongs de recettes budgétaires (+26,7%), 2 millions de visiteurs (+215,4%), dont 500.000 étrangers, ainsi qu’une production aquacole de 201.000 tonnes...

An Thoi, ville de Phu Quoc. Photo: VNA



Pour atteindre ces objectifs, les autorités locales cherchent à accélérer la mise en oeuvre du plan sur les investissements publics, le développement de l’agriculture bio, l’application des technologies modernes et respectueuses de l’environnement dans l’aquaculture tout en assurant la protection du milieu marin. Parallèlement, elles accordent une grande attention à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour contribuer à faire retirer le “carton jaune” de la Commission européenne (CE).



Pour le tourisme, les personnels de tous les sites touristiques sont formés en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie pour accueillir les visiteurs en toute sécurité et s'adapter à la nouvelle situation. Des examens et contrôles sont organisés régulièrement. La ville continue de mettre en œuvre des activités pour soutenir les entreprises afin de relancer le développement touristique, tout en mobilisant des resssources pour moderniser les infrastructures de transport.

Vue de Phu Quoc. Photo: VNA



Les autorités de Phu Quoc soulignent que la ville se mobilise au maximum pour utiliser efficacement toutes ses ressources, son potentiel et ses atouts.-VNA