Une vue de Phu Quoc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le magazine Traveler a inclus Phu Quoc du Vietnam dans sa liste des 25 îles "incroyables" que les Australiens devraient visiter au moins une fois dans leur vie.



La publication australienne l'a appelée "Lovers' Island", et l'a décrite comme un lieu de rêve pour une lune de miel. Ses complexes de luxe, ses restaurants de fruits de mer et ses bars à cocktails chics ravissent tous les touristes de passage.



La période allant d'octobre à mars est la meilleure pour visiter.



Le magazine a conseillé aux touristes de visiter les plages de Truong et Khem, de sable blanc et aux eaux émeraudes, affirmant que c'est un endroit idéal pour admirer le coucher du soleil.



La plage de Sao dans la ville d'An Thoi, célèbre pour la plongée sous-marine, vaut également la peine d'être explorée.



Phu Quoc, surnommée "l'île aux perles", est devenue une destination mondiale grâce à son aéroport international en activité depuis en 2012. On y octroie depuis 2014 une entrée sans visa de 30 jours pour les étrangers.



L'île a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2019, dont plus de 541.000 étrangers.-VNA