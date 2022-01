Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - Depuis 2019, le Commandement de la 4e zone des garde-côtes s'est étroitement coordonné avec les services, agences, forces armées et entreprises de la ville de Phu Quoc, province du Sud de Kien Giang, pour mettre en œuvre efficacement le programme « Les garde-côtes accompagnent les pêcheurs ».

Des cadeaux d'une valeur totale de plus de 3 milliards de dongs ont été offerts aux localités, aux écoles, aux familles bénéficiaires des politiques sociales, aux familles démunies et aux élèves en difficulté ayant obtenu de bons résultats scolaires.

En outre, les forces de l'unité ont diffusé les directives, les points de vue et les politiques du Parti sur la gestion et la protection de la souveraineté du pays sur la mer et les îles, des dispositions pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et la Loi sur les garde-côtes vietnamiens 2018 aux fonctionnaires, personnes et pêcheurs, bénéficiant ainsi à 20.000 personnes, et distribuant plus de 37.500 tracts et près de 7.500 livres et documents de tous types.



Le Commandement a également coopéré avec d'autres forces de la province de Kien Giang pour lutter contre le crime et les violations de la loi dans les eaux de la province.- VNA