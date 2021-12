Hanoi (VNA) – Le consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville et le Comité populaire de la province de Kiên Giang ont co-organisé le 7 décembre un séminaire en ligne sur le thème "Le tourisme de mariage en Inde et au Vietnam : Kerala et Phu Quôc" avec la participation de plus de 80 représentants du gouvernement, de prestataires de services d’hébergement et de voyagistes des provinces du Sud du Vietnam.

Phú Quôc, destination attrayante pour les touristes internationaux. Photo: CVN



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de la province de Kiên Giang, Nguyên Luu Trung, a déclaré : "La province de Kiên Giang est prête à ouvrir ses portes aux touristes internationaux, en particulier dans le domaine du tourisme de mariage. Elle est confiante dans la fourniture de services touristiques de mariage et de noces aux couples indiens."



En effet, avant l’épidémie de Covid-19, l’île de Phu Quôc avait organisé avec succès de nombreux événements festivaliers importants, des conférences internationales ainsi que des cérémonies de mariage pour des célébrités. Phu Quôc a été choisie pour ses nombreux atouts naturels et ses prestations haut de gamme.



Soulignant l’importance de l’événement, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Pranay Verma, a hautement apprécié l’initiative d’organiser cet événement en ligne pour connecter les sociétés du secteur du tourisme, durement touchées par l’épidémie de Covid-19.



