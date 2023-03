Sunset Town, un complexe de divertissement et de villégiature développé par Sun Group.



Hanoï (VNA) – "Fashion Voyage #5" - un spectacle de mode présentant les dernières collections de stylistes vietnamiens bien connus - se tiendra les 7 et 8 avril dans la ville insulaire de Phu Quoc, province méridionale de Kien Giang.



Le spectacle, sous le thème "Dating with a Kiss", devra être organisé à Sunset Town, un complexe de divertissement et de villégiature développé par Sun Group.



C’est la cinquième fois que le groupe travaille avec le metteur en scène Long Kan pour présenter d’admirables défilés de mode, contribuant également à promouvoir le tourisme au Vietnam.



Une collection du styliste Chung Thanh Phong nommée "Kiss the Stars" sera mise en scène du spectacle de mode avec des technologies multimédias, au milieu de la mer et du ciel.



Dong Thi Ngoc Anh, directrice générale adjointe de Sun Group, a déclaré qu’après le Fashion Voyage, de nombreux artistes devraient venir à Sunset Town en particulier, et à Phu Quoc en général, pour rechercher l’inspiration et organiser ici des événements spéciaux, des festivals, des programmes artistiques.



Sunset Town deviendra bientôt une terre des artistes, des arts et des festivals. Avec l’écosystème de tourisme, de villégiature et de divertissement de Sun Group, il contribuera à attirer des visiteurs à Phu Quoc, a-t-elle déclaré. –VNA