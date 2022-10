Cérémonie de remise de certificats de propriété d'appartement (livret rose) aux clients de Phu My Hung. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Environ 20% de titres de propriété d'appartement de Phu My Hung à Hô Chi Minh-Ville ne sont pas délivrés. Raison ? Les clients n'accomplissent pas encore les dossiers nécessaires pour que cet investisseur effectue les démarches de demande de certificat de propriété auprès des autorités.



Un représentant de Phu My Hung a déclaré qu'au cours des neuf premiers mois de 2022, l'entreprise a rempli la demande de livrets roses pour près de 1.000 appartements/magasins. Ce nombre porte le pourcentage de ces derniers à 80% du total de plus de 20.000 logements et/ou magasins.



Dans le but de créer des conditions favorables pour que les clients reçoivent leur livret rose rapidement, Phu My Hung a organisé une cérémonie de remise des certificats de propriété d'appartement pour les clients d'un certain nombre de projets tels que Midtown, Saigon South Residences, Scenic Valley…



Lors de cette cérémonie, le représentant de l'investisseur a déclaré : "Chaque pièce fournie par Phu My Hung est vraiment un grand atout, c’est non seulement le début d’un voyage au cœur d’un espace de vie de qualité, mais aussi l'intégration d'un actif de grande valeur. Par conséquent, nous nous efforçons de toujours d'apporter sécurité et tranquillité d'esprit à nos clients à partir du moment où ils commencent à s’informer et jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appartement et s'installent définitivement".



Phu My Hung s’engage sur trois grands principes : fournir des informations claires, complètes et détaillées aux clients avant qu’ils décident d'acheter. Exécuter et livrer les projets en temps et en heure comme promis, et enfin, soutenir les clients dans le processus juridique pour qu’ils puissent recevoir le certificat de propriété au plus tôt. Juste après cet événement, Phu My Hung a également annoncé l'ouverture des derniers appartements modèles de la collection "Besopke Collection The Peak".-CVN/VNA