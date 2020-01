Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après le lancement du projet Happy Valley Premier Villa, la compagnie Phu My Hung vient d’organiser la cérémonie de lancement du projet The Peak, joint-venture entre la compagnie Phu My Hung et trois grandes sociétés japonaises.

Cérémonie de bouquet final du projet The Peak. Photo : CVN

Après 14 mois de construction, le projet The Peak, joint-venture entre la compagnie Phu My Hung et trois grandes sociétés japonaises (Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group et Sumitomo Forestry Group) a été lancé le 28 décembre dernier à Hô Chi Minh-Ville.Il s’agit de la dernière composante du projet-complexe Phu My Hung Midtown. Il est considéré comme l’immeuble le plus luxueux de la zone urbaine de Phu My Hung à ce jour.Construit sur un terrain de 27. 725 m², The Peak est également le plus grand projet dans ladite zone urbaine aujourd’hui avec 125 magasins et 981 appartements.Lors de la cérémonie, l’investisseur principal a déclaré que le projet The Peak avait été mis en œuvre par la compagnie de construction Hoa Binh. Cette dernière a utilisé toutes les dernières méthodes de construction modernes (pompe à flèche en béton CPB, contreventements et pieux Larsen en ciment CDM ).La première tranche du projet The Peak sera remise au quatrième trimestre 2021. Le promoteur souhaite "sélectionner" les futurs propriétaires comme cela avait été fait pour les villas Château ou plus récemment les villas paysagères Happy Valley Premier. – VOV/VNA