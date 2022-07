La pagode Phuong Lien Tinh Xa du hameau de Phu An. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) – Phu An, dans la commune de Phu Hoi, district de Duc Trong, province de Lam Dong, est considéré comme le hameau ayant le plus grand nombre de pagodes au Vietnam.



Avec une population de 1.200 personnes, Phu An comprend 80 lieux de culte bouddhiste. En moyenne, on compte un lieu de culte pour 40 personnes, et le nombre de personnes pratiquant à domicile représente plus de 50% de la population du hameau.

Photo: VNA





Les pagodes les plus connues du hameau sont Phap Van et Vinh Minh Tu Vien. La pagode Phap Van a été l’une des premières construites dans le district de Duc Trong. Elle est située sur une haute montagne. Fondée en 1968, elle couvre 22.000 m². La pagode possède une statue en plein air du bodhisattva Avalokitesvara de 12 m de haut, achevée il y a plus d'un demi-siècle. De son côté, Vinh Minh Tu Vien a été fondée en 1973. Elle est située sur une colline, entourée d'un espace vert d'environ 10 hectares.



Selon Kara Jan K’ Suynh, vice-présidente de la commune de Phu Hoi, Phu An est connu comme le “village des pagodes”. Ses lieux de culte apportent plusieurs contributions au développement local. Depuis 2019, ils ont offert des dons pour la construction de deux “maisons du cœur” et 3.000 cadeaux à des personnes en difficulté…



Selon Tran Thanh, secrétaire de la cellule du Parti du hameau, les bonzes et bonzesses cultivent des caféiers et des arbres fruitiers. Ils participent activement aux activités philanthropiques et travaillent avec les autorités locales pour organiser des programmes de consultation médicale et de distribution de médicaments gratuits… -VNA