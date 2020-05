Des maisons ont été détruites après le passage du typhon Vongfong dans la ville de San Policarpo, province de Samar Oriental, aux Philippines, le 15 mai. Photo: AFP Des maisons ont été détruites après le passage du typhon Vongfong dans la ville de San Policarpo, province de Samar Oriental, aux Philippines, le 15 mai. Photo: AFP

Manille (VNA) - Quatre personnes ont été tuées et 25 autres blessées aux Philippines après le passage du typhon Vongfong, ont rapporté samedi les médias locaux.



Le typhon Vongfong a frappé le 14 mai le Centre des Philippines, provoquant des pluies torrentielles et de vents forts. Il s'est ensuite affaibli en une violente tempête.



En raison de la double menace du typhon et du virus, les centres d'évacuation des Philippines n'acceptent que la moitié de leur capacité et les personnes évacuées doivent porter des masques faciaux.



Les Philippines sont frappées en moyenne par 20 dépressions tropicales et typhons chaque année. Selon un rapport publié en juillet 2019 par la Banque asiatique de développement (BAD), les tempêtes ont coûté à l’économie philippine 1% de sa croissance.



En décembre 2019, le typhon Kammuri a dévasté et endommagé 484.000 maisons, provoquant l'évacuation de plus d'un million de personnes. En 2013, le super typhon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays, a fait environ 7.300 morts et disparus et causé 12,9 milliards d'USD de pertes, soit 4,7% du PIB national. -VNA