Kuala Lumpur (VNA) - L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier des Philippines a augmenté à 52,3 points en février 2020, soit le plus haut niveau au cours des 13 derniers mois, contre 52,1 point enregistrés en janvier dernier, selon le cabinet britannique IHS Markit.

Dans son rapport publié le 2 mars, IHS Markit a également mentionné la croissance du nombre de nouvelles commandes, des exportations et des activités de recrutement de main-d'œuvre aux Philiipines en février.

Il a indiqué que les Philippines étaient en tête des autres pays de l'ASEAN en matière de PMI dans l'industrie manufacturière, suivies de l'Indonésie avec 51,9 points. Parallèlement, la Thaïlande et la Malaisie ont enregistré une baisse du PMI en février, atteignant respectivement 49,5 points et 48,5 points.



Selon IHS Markit, les entreprises aux Philippines sont toujours optimistes quant à la production et aux activités commerciales au cours des 12 prochains mois, avec des prévisions positives de croissance, de ventes et de plans d'expansion des activités et de la production. -VNA