L'ancien président philippin, Fidel Ramos, en 2016. Photo: AFP

Hanoï (VNA) - L’ancien président philippin Fidel Ramos est décédé dimanche à 94 ans.



«C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de l'ancien président Fidel V. Ramos», a annoncé la présidence philippine. «Il laisse derrière lui un héritage haut en couleur (...) dans l'histoire pour sa participation aux grands changements de notre pays, à la fois comme officier militaire et comme chef de l'exécutif».



« Eddie », comme le surnomment les Philippins, restera dans les mémoires comme l’homme qui a dirigé le pays pendant l’une des rares périodes marquées par la croissance et la paix, entre 1992 et 1998.-VOV/VNA