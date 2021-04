Bui Van Cuong a été élu membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN), secrétaire général de la l’AN et président du bureau de l'AN lors de la 11e session de la 14e législature de l’AN.

Le Quang Huy a été élu président de la Commission des Sciences, des Technologies et de l'Environnement de l'Assemblée nationale de la 14e législature.

Lors de la 11e session de la 14e Assemblée nationale (AN), Nguyen Dac Vinh a été élu membre du Comité permanent de l'AN.

Lors de la 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale (AN), Vu Hai Ha est élu membre du Comité pernament de l’AN et Président de la Commission des relations extérieures de la 14e AN.