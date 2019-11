Hanoi, 20 novembre (VNA) - Le président de Vingroup Pham Nhat Vuong a été nommé parmi les 50 personnalités les plus influentes du monde dans le domaine des parcs d'attractions.





Le président de Vingroup Pham Nhat Vuong.

Pham Nhat Vuong est le premier Vietnamien honoré par Bloobloop pour ses grandes contributions à l'industrie créative mondiale. Selon Blooloop, en tant qu’investisseur pionnier dans le domaine des parcs d’attractions, Vingroup et son leader Pham Nhat Vuong ont propulsé le marché vers de nouveaux sommets, contribuant ainsi à jeter les bases de la création d'un modèle de parc d'attractions de classe mondiale.



Le travail le plus remarquable de Vingroup et de l'homme d'affaires Pham Nhat Vuong est sans conteste le Vinpearl Land Phu Quoc. Considéré comme une "nouvelle destination de divertissement de l'Asie" par Blooloop, avec son thème unique et son fort potentiel d'investissement, ce complexe a apporté non seulement une nouvelle définition de la notion de parc thématique dans le monde, mais contribué également à changer la position du Vietnam sur la scène internationale dans le secteur des loisirs et du divertissement.- CPV/VNA