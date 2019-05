Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh lors de la 25e conférence internationale sur l’Avenir de l’Asie, tenue à Tokyo. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a estimé que le monde entrait dans une période avec de nombreuses instabilités en matière politique, économique et sociale.

Prenant la parole lors de la 25e conférence internationale sur l’Avenir de l’Asie, tenue à Tokyo, le responsable vietnamien a expliqué que les instabilités étaient dues aux tensions commerciales, de la stagnation du commerce internationale, des dettes, du changement climatique, des effets négatifs des technologies, des conflits, de l’augmentation du nationalisme…

« Les fluctuations et défis affectent profondément l’administration économique globale et les relations entre les pays et entre les régions. Il faut avoir un effort commun pour les régler. Dans ce contexte, un nouvel ordre du monde se forme. ». Il a cité trois critères pour un nouvel ordre du monde : consolider le multilatéralisme inclusif, renforcer la confiance et la coopération et édifier le système d’administration globale capable de faire face aux défis du 21e siècle ; opérer dans le respect du droit avec le rôle central de l’ONU ; et garantir l’équité et l’égalité.

Pham Binh Minh a affirmé que : « les habitants et le gouvernement vietnamiens reconnaissent et préservent les valeurs de la paix et de la stabilité ; apprécient hautement le respect du droit international, le règlement des différends par des mesures pacifiques ; soutiennent la promotion du multilatéralisme et renforcent le partenariat global. Le Vietnam préconise la promotion de la paix, de la stabilité pour les intérêts des pays. Le pays poursuit la réforme économique, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’accélération du développement des composants économiques, l’investissement dans l’éducation et le développement des ressources humaines. »

A propos des relations Vietnam-Japon, il a affirmé que le gouvernement vietnamien encourageait les entreprises japonaises à venir investir davantage au Vietnam, notamment dans les hautes technologies, l’agriculture intelligente, la logistique, l’industrie auxiliaire. Il a aussi réaffirmé l’engagement du Vietnam d’assurer les intérêts des entreprises japonaises opérationnelles sur son sol.

La 25e conférence internationale sur l’Avenir de l’Asie a lieu les 30 et 31 mai à Tokyo (Japon), ayant pour thème «À la recherche d'un nouvel ordre mondial - Surmonter le chaos». Les délégués vont écouter des exposés présentés par des dirigeants et des officiels de haut niveau d’Asie. Ils vont discuter de la guerre commerciale sino-américaine et de ses impacts en Asie, des mesures des pays et des milieux d’entreprises asiatiques pour faire face à cette guerre commerciale ainsi que le rôle des start-up dans la région. -VNA