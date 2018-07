La signature du procès-verbal de la 49e réunion du conseil du joint-venture Vietsovpetro, le 4 juillet à Moscou. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le président du conseil d'administration du groupe PetroVietnam, Tran Sy Thanh, et son homologue du groupe russe Gazprom, Alexey Miller, se sont rencontrés à Moscou pour discuter d'un large éventail de domaines de coopération future.

Les deux parties ont parlé de l'exploration géologique et de l'exploitation d'hydrocarbures au Vietnam, ainsi que des perspectives de mise en œuvre de projets communs dans la production gazière et de carburants pour moteurs à gaz, et dans la formation de personnel pour PetroVietnam.

Elles ont discuté de la construction d’un complexe de production de gaz naturel liquéfié (GNL) et d’un projet concernant l'utilisation du GNL comme carburant pour moteurs. Elles ont également abordé la mise en place d'un réseau d'approvisionnement en GNL dans les stations-service au Vietnam.

Duran son séjour en Russie, Tran Sy Thanh a également rencontré Eric Lion, premier vice-président du groupe russe Rosneft.

Le 4 juillet, la compagnie Zarubezhneft a tenu la 49e réunion du conseil de Vietsovpetro, joint-venture russo-vietnamien spécialisé dans l'exploration pétrolière et gazière.

« Malgré des difficultés rencontrées au cours des cinq premiers mois de 2018, Vietsovpetro a réussi à compléter, voire dépasser, ses objectifs de production fixés lors de la réunion précédente de son conseil », a déclaré son directeur général, Nguyen Quynh Lam.

Entre janvier et mai, Vietsovpetro a exploité 1,8 million de tonnes de pétrole (soit 100,7% du plan fixé) et 81,9 millions de m3 de gaz naturel (117,8%) provenant du gisement Dragon.

En 2018, le joint-venture russo-vietnamien ambitionne d'exploiter plus de 4 millions de tonnes de pétrole et 139,1 millions de m3 de gaz naturel, ainsi qu’à acheminer plus de 1,272 milliard de m3 de gaz. -VNA