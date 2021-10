Des ouvrages gazopétroliers offshore



Hanoï (VNA) – Depuis 2015, les exploitations de pétrole et de gaz du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (Petrovietnam-PVN) n'ont cessé de diminuer.

Selon les statistiques, depuis 2015, la production pétrolière nationale n'a cessé de diminuer, passant de 16,9 millions de tonnes en 2015 à 15,2 millions en 2016 ; 13,4 millions en 2017 ; 12 millions en 2018 ; 11 millions en 2019 ; 9,7 millions en 2020 et devrait continuer à diminuer les années suivantes.

Les responsables de PVN ont indiqué plusieurs causes entraînant la chute de la production pétrolière.

Tout d’abord, la plupart des gisements du pays ont été mis en exploitation entre 1986 et 2015.

Ensuite, ces dernières années, les questions liées aux mécanismes et aux politiques ainsi qu’au changement de la situation de l'industrie pétrolière et gazière ont entraîné une baisse de la production.

A côté du pétrole, le plan d'exploitation de gaz de Petrovietnam devrait également diminuer l'année prochaine, en raison de la situation difficile de la consommation de gaz, notamment la forte baisse de la consommation pour l'électricité.

En cette conjoncture, le maintien de la production et l'accomplissement du plan de production sont des énormes défis.

Depuis des ans, le groupe se concentre sur l'investissement dans la recherche scientifique et l’application de technologies avancées pour améliorer la récupération du pétrole.

Pour atteindre les objectifs fixés au cours de la période 2020-2025, de nombreuses solutions en matière de technologies, de financement, de ressources humaines ont été mises en œuvre par PVN de manière raisonnable et synchrone.

Afin de maintenir et d'améliorer la production de pétrole et de gaz, la meilleure solution est de développer et de mettre en exploitation de nouveaux gisements.

Pour y parvenir et assurer la pérennité à long terme, il est nécessaire d'encourager davantage d'investissements en prospection - exploration - exploitation, avec une attention particulière accordée à la prospection et à l’exploration pour avoir de nouvelles réserves, permettant ainsi une exploitation continue et stable.

Le taux de réussite de l'exploration de champs n'est que de 20 %. Par conséquent, il est nécessaire de disposer de mécanismes favorables pour faciliter le développement de stratégies, de plans quinquennaux et annuels, en vue de permettre à PVN d’approuver plus simplement des projets de prospection et d’exploration.

Des ingénieurs de Vietsovpetro



Vu Quang Nam, ancien directeur général adjoint de PVN, vice-président du club des compagnies gazopétrolières, a déclaré qu'il est nécessaire de comprendre et accepter les risques dans cette industrie et de préparer des capitaux d'investissement et d'appliquer des mécanismes raisonnables pour ce secteur.

Bien entendu, les revenus de PVN ne dépendent pas entièrement du pétrole brut. Outre les exploitations pétrolière et gazière, d'autres segments se développent fortement, affirmant le rôle et la position du groupe sur les marchés national et international, lui apportant une diversification de revenus.

Cependant, le domaine de la prospection, de l'exploration et de l’exploitation est toujours considéré comme le noyau de ses activités.

Le directeur général de PVN, Lê Manh Hung, a souligné que la prospection et l’exploration sont toujours une priorité absolue du groupe.

PVN est toujours prêt en termes de ressources pour mettre en œuvre des plans de prospection et d’exploration, a-t-il indiqué.

Le potentiel des réserves pétrolières et gazières du Vietnam reste encore très important, de sorte que cette ressource puisse contribuer au développement économique du pays et à la défense de la souveraineté de la Patrie, a-t-il déclaré.

La prospection, l'exploration, le développement et l'exploitation doivent être effectués sans heurts pour motiver les investisseurs et créer de nouvelles sources de revenus pour le pays, a-t-il dit. -VNA