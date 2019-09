Au gisement Bach Ho (Tigre blanc).



Hanoï (VNA) – Selon ses états financiers consolidés vérifiés pour 2018, PetroVietnam a affiché un bénéfice de 50.600 milliards de dôngs (environ 2,2 milliards de dollars). Le groupe gazo-pétrolier vietnamien s’est ainsi hissé au premier rang parmi les entreprises au Vietnam en termes de bénéfice.

Depuis des années, PetroVietnam (PVN), Viettel, Samsung Electronics Vietnam et Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (Samsung Thai Nguyen) sont les quatre premières entreprises en termes de bénéfice au Vietnam.

En 2018, avec un bénéfice avant impôts de 50.600 milliards de dôngs, soit une hausse de 7,5% par rapport aux 47.000 milliards de dôngs en 2017, PetroVietnam a détrôné Samsung Thai Nguyen qui avait occupé la première place pendant les trois années consécutives précédentes.

Samsung Thai Nguyen a reculé à la 2e place avec un bénéfice de 43.300 milliards de dôngs (plus de 1,8 milliard de dollars) en 2018, soit une baisse annuelle de 30%.

La performance et les états financiers de PetroVietnam sont appréciés de plusieurs organisations.

L’année dernière, PetroVietnam a dépassé Viettel pour se classer premier sur le classement Profit 500 des 500 premières entreprises en termes de bénéfice au Vietnam en 2018.

Récemment, Fitch Ratings a attribué au groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam ou PVN) la première note de défaut émetteur à long terme en devises étrangères (IDR) de "BB" avec perspectives "positives".

L’agence a également attribué à PetroVietnam un profil de crédit autonome (SCP) à "bb+", reflétant le degré élevé d’intégration, de diversification et de profil financier conservateur de la société.

PetroVietnam a annoncé que son chiffre d’affaires total à la fin du mois d’août 2019 était estimé à 489.500 milliards de dôngs (plus de 21,2 milliards de dollars), dépassant de 19% l’objectif pour les huit premiers mois et représentant 80% de l’objectif annuel. Ses contributions au budget d’Etat étaient estimées à 68.900 milliards de dôngs (plus de 2,9 milliards de dollars), dépassant de 14% l’objectif pour les huit premiers mois et représentant 78,8% de l’objectif annuel. -VNA