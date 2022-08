Des ingénieurs de la société par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son. Photo : petrotimes.vn

Hanoï (VNA) - Le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam) ne cesse de promouvoir des mouvements d'émulation dans le travail et la créativité pour encourager ses employés à rechercher des solutions efficaces et à accomplir les tâches assignées.

Grâce à ses efforts, à ce jour, plus de 2.805 sujets et initiatives ont été appliqués, apportant à Petrovietnam plus de 707.000 milliards de dongs.

Figurant parmi les pionniers du mouvement d'émulation dans le travail et la créativité du secteur pétrolier et gazier, la société par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (Binh Son Refining and Petrochemical JSC - BSR), a avancé des centaines d'initiatives et de sujets au cours des cinq dernières années. Parmi ces projets et initiatives, 137 initiatives reconnues au niveau local ont été appliquées, apportant une valeur de bénéfice de plus de 1.335 milliards de dongs.

Vers mi-2020, un dispositif d'alimentation 110VDC a été créé. Grâce à ce dispositif, la raffinerie de Dung Quat a pu économiser 200 millions de dongs d'achats de nouveaux équipements. La nouvelle alimentation permet de tester rapidement des expériences et de traiter des problèmes techniques, raccourcissant indirectement le temps d'exécution de plusieurs tâches.

Selon le chef adjoint du Département de maintenance et de réparation de BSR, Ngo Huu Chien, le système électrique de la raffinerie de Dung Quat est très compliqué. Ainsi, les opérations de maintenance et de réparation exigent une grande expertise technique et des compétences élevées chez les ingénieurs.

L'ingénieur Tran Cong Nhat, qui travaille actuellement à la société d'exploitation pétrolière Bien Dong (Biendong POC) - membre du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam - PVN), a déclaré que Bien Dong 01 était un projet clé du secteur gazo-pétrolier du pays. Il s'agit également du plus grand projet jamais réalisé au Vietnam, avec un volume structurel total de plus de 70.000 tonnes, nécessitant des normes techniques et technologiques particulièrement strictes. Ces exigences demandent au personnel du projet de rechercher des initiatives pour assurer le travail avec efficacité.

Au cours des cinq dernières années, 40 initiatives de Biendong POC ont été appliquées, apportant des bénéfices d'une valeur de plus de 1.400 milliards de dongs.

Au premier semestre 2022, Biendong POC a atteint tous ses objectifs de production et commerciaux. Sa production de gaz a dépassé l'objectif de 8%, celle de condensat de 26%. Les revenus cumulés de la société ont atteint 4,29 milliards de dollars, tandis que ses investissements et coûts opérationnels ont été de 3,64 milliards de dollars.

Actuellement, en plus d'optimiser l'exploitation des puits, Biendong POC compte examiner et surveiller attentivement les mécanismes opérationnels du système pour répondre à tout signal anormal.

Selon la présidente du syndicat de Petrovietnam, Nghiem Thuy Lan, pendant la période 2017-2022, le groupe compte 2.805 sujets et initiatives reconnus et appliqués. Nghiem Thuy Lan a insisté sur la nécessité de créer des conditions favorables aux travailleurs pour qu’ils promeuvent leurs idées créatives et de les appliquer à la production pour améliorer l’efficacité du travail.

Selon son directeur général, Le Manh Hung, d'ici la fin de l'année, PetroVietnam continue de suivre de près la situation du marché, la situation macroéconomique et se concentre sur le contrôle des risques pour accomplir au mieux possibles les tâches fixées.

Le groupe et ses unités membres se concentrent ainsi sur la mise en œuvre de solutions pour augmenter les réserves et le volume d'exploitation, élargir les débouchés, renforcer les liens, promouvoir les activités d'investissement afin de contrôler les risques et de tirer parti des opportunités, et mettre en œuvre les stratégies d'investissement et les projets clés.

Par ailleurs, il envisage de poursuivre les tâches scientifiques à long terme, ainsi que la recherche et le développement, de mettre en œuvre efficacement ses projets sur la transformation numérique, la construction d'usines intelligentes et le Big data. -VNA