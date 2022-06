Photo d’illustration : VNA

Hanoi (VNA) - PetroVietnam a exploité 4,55 millions de tonnes de pétrole brut au cours des cinq premiers mois de 2022, dépassant son plan de 22%, contribuant à assurer la sécurité énergétique et le développement national.



Au cours de la période, le groupe a fait face à de nombreuses difficultés alors que le conflit russo-ukrainien s’est prolongé pendant plus de 100 jours, provoquant des perturbations des chaînes d’approvisionnement, faisant grimper les prix de l’électricité et des matériaux, ainsi que les coûts de transport et de production.



En outre, les mines de pétrole et de gaz existantes ont connu d’importantes réductions de production tandis que l’exploitation de nouvelles est entravée par la réglementation.



Dans des circonstances aussi difficiles, PetroVietnam a pris une série de mesures pour maintenir la production et un fonctionnement stable, y compris des solutions techniques pour augmenter la production.



Parallèlement au pétrole brut, la production d’autres produits tels que le gaz, l’électricité, les engrais azotés, l’essence et le pétrole a également été maintenue à des niveaux élevés, répondant à la demande du marché.



La production d’essence et de pétrole, à l’exclusion de celle de la raffinerie de Nghi Son, a totalisé 2,79 millions de tonnes au cours des cinq premiers mois, dépassant l’objectif fixé pour cette période de 8% et atteignant 46% du plan annuel. La production a augmenté de 20% par rapport à la même période de l’an dernier.



Le groupe a également produit 776.400 tonnes d’engrais azotés, progressant de 20% sur un an et atteignant 46% du plan annuel.



En conséquence, PetroVietnam a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 372,2 billions de dôngs (16,05 milliards de dollars) au cours de cette période, dépassant de 63% le plan de revenus sur cinq mois et en hausse de 58% par rapport à la même période de l’an dernier.

Le groupe a contribué 52.800 milliards de dôngs au budget de l’État, en hausse de 59% sur un an.

Parallèlement, PetroVietnam a continué de renforcer sa coopération internationale avec des partenaires étrangers dans les domaines de l’exploitation pétrolière et gazière, de la transition énergétique, de la transformation numérique et de la technologie.

Lors d’une récente conférence du groupe, son Pdg Lê Manh Hung a demandé aux filiales de poursuivre leurs efforts pour assurer une production sûre et efficace, et de suivre de près le marché international et la situation macroéconomique afin de faire des prévisions précises au service de la production et des affaires en juin et durant les mois restants de l’année.

Il a ajouté qu’outre les propres efforts du groupe, il est nécessaire d’améliorer les institutions, y compris la Loi sur le pétrole et le gaz et les documents juridiques connexes, pour faciliter l’investissement, la production et les activités commerciales dans le secteur du pétrole et du gaz. – VNA