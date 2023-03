Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - Au sein de l’Asean, l'Indonésie est considérée comme un débouché prometteur pour les marchandises du Vietnam.

En janvier et février, les exportations vietnamiennes vers ce pays se sont chiffrées à près de 759 millions de dollars, soit une légère baisse de 3,9% par rapport à la même période de 2022. Les principaux groupes de produits sont le fer et l'acier, le riz, le textile-habillement, les téléphones et accessoires, et les plastiques en matières premières.



En particulier, une croissance spectaculaire a été observée sur le riz, de plus de 300 fois tant en volume qu’en valeur par rapport à la même période de 2022.



Les deux premiers mois de cette année, les entreprises nationales ont exporté environ 144 tonnes de riz vers l’Indonésie pour une valeur de 67,3 millions de dollars, soit 338 fois de plus en volume et 304 fois en valeur en glissement annuel.



Avec une population de 275 millions d'habitants, une économie se classant au 1er rang dans l'ASEAN, l’Indonésie est un marché prometteur pour les produits d'exportation agroalimentaires du Vietnam.



Selon le ministère indonésien de l'Agriculture, la consommation moyenne de riz en Indonésie est actuellement d'environ 93 kg/personne/an, la demande totale est d'environ 30,1 millions de tonnes/an. Cependant, la production rizicole dans ce pays est «inefficace», avec une faiblesse de rendement et de qualité.



Par conséquent, l'Indonésie doit importer annuellement un grand volume des principaux marchés d'approvisionnement comme le Pakistan, le Vietnam, la Thaïlande et l'Inde. Il y a peu de temps, le gouvernement indonésien a décidé d'augmenter la réserve nationale de riz en 2023 à 2,4 millions de tonnes, a déclaré le conseiller du bureau commercial du Vietnam en Indonésie.



Toujours selon cet organe, les vermicelles, nouilles instantanés, le lait et produits laitiers, le miel, le café soluble, le jus de fruit de la passion… ont de grandes opportunités d’augmentation des parts de marché dans ce pays.



La majorité des Indonésiens étant musulmans, la certification Halal est considérée comme essentielle par les exportateurs vietnamiens de produits agroalimentaires afin de conquérir ce marché. -CPV/VNA