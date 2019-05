Le vice-directeur du Service du tourisme de Da Nang, Nguyen Xuan Binh, s'adresse lors du colloque. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Le Japon est un marché clé du secteur du tourisme vietnamien. L’échange de touristes entre les deux pays pourrait dépasser l’objectif fixé de 1,5 million d’arrivées en 2020.

C’est ce qu’a déclaré la vice-ambassadrice du Vietnam au Japon, Lam Thanh Phuong, lors d’un colloque tenu le 14 mai à Tokyo visant à présenter le tourisme de la ville côtière de Da Nang.

Le nombre de touristes vietnamiens et japonais dans chaque pays a dépassé un million d’arrivées en 2017 et a atteint 1,2 million en 2018, dont 826.000 touristes japonais et 390.000 touristes vietnamiens.

Selon Mme Lam Thanh Phuong, cette hausse est due à l’augmentation du nombre de vols directs entre les deux pays. Chaque semaine, quelques 120 vols reliant le Vietnam et le Japon sont expoités par les deux compagnies aériennes Vietnam Airlines et Vietjet. Bamboo Airway ouvrira prochainement des lignes directes entre les deux pays.

L’échange de touristes entre le Vietnam et le Japon continuera d’augmenter dans le contexte de bonnes relations bilatérales et de la circulation favorable, a-t-elle estimé.

Pour sa part, le vice-directeur du Service du tourisme de Da Nang, Nguyen Xuan Binh, a affirmé que sa localité s’attachait à attirer des touristes venus des marchés de pointe, dont le Japon.

La ville côtière centrale de Da Nang a de nombreux produits touristiques adaptés aux touristes du pays du Soleil-Levant tels que le tourisme de villégiature, le MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, aussi appelé M&E pour Meetings & Events), l'expérience culturelle ou l'organisation de mariage..., a-t-il dit.

En 2018, environ 160.000 visiteurs japonais sont arrivés au Vietnam via l'aéroport international de Da Nang.

Cependant, ce chiffre est encore assez modeste en comparaison avec le potentiel touristique de Da Nang, et du Centre en général, a-t-il affirmé, ajoutant que cela est expliqué par le fait que la promotion de l’image de Da Nang auprès des touristes japonais est limitée.

En même temps, Shin Suzuki, directeur général de la compagnie JK Information, a déclaré que Da Nang était une belle et attrayante destination, proposant une cuisine délicieuse et abritant de nombreux vestiges historiques. Malheureusement, le nombre de touristes japonais à Da Nang n’est pas considérable.

Cependant, Shin Suzuki, qui a déjà visité Da Nang à dix reprises, a affirmé que le nombre des visiteurs japonais dans cette ville devrait être multiplié par trois, cinq, voire dix fois dans l’avenir. -VNA