Permis de conduire international IAA . Photo: PC08

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les permis de conduire internationaux délivrés par l'Association internationale de l'automobile (IAA) basée à New York ne sont pas acceptés au Vietnam, selon l'Unité de police de la circulation routière et ferroviaire (PC08) de la Police de Ho Chi Minh-Ville.

PC08 a déclaré reconnaître que les permis de conduire internationaux IAA sont populaires parmi les étrangers et et les conducteurs vietnamiens de nationalité étrangère, en plus de ceux délivrés par les autorités compétentes de leur pays d'origine.

Cependant, le Vietnam ne reconnaît que les permis de conduire internationaux délivrés par les autorités compétentes des pays signataires de la Convention de Vienne de 1968 conformément à l'article 3 de la circulaire du ministère des Transports 29/2015/TT-BGTVT datée du 6 juillet 2015, a noté l'Unité, rejetant la validité de celles émises par l'IAA.

Il a averti que les titulaires d'un permis IAA sont passibles de sanctions pour conduite sans permis valide sous contrôle de police.- VNA