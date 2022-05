Photo d'illustration: CNN



Hanoï (VNA) - Un séminaire sur l'élaboration d'un système juridique de prévention et de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive au Vietnam est organisé en présentiel et en ligne du 10 au 12 mai.

Il est coprésidé par le colonel Nguyen Dinh Hien, commandant adjoint et chef d'état-major de l'armée chimique, chef adjoint de la permanence de l'Agence coordinatrice nationale de la prévention et de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) (l'organe 81), et le docteur Dawn, conseiller régional du programme du Département d'État américain de contrôle des exportations et sécurité connexe des frontières (EXBS).

Le Vietnam a ratifié la plupart des traités internationaux concernés et dispose de documents juridiques complets sur la prévention et la lutte contre la prolifération des ADM. Ce séminaire démontre sa responsabilité dans la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la lutte contre la prolifération des ADM.

Lors de l'événement, les participants prennent connaissances des réglementations internationales sur le contrôle du commerce stratégique énoncées dans la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des obligations, traités et mécanismes internationaux liés à la prévention de la prolifération des biens stratégiques et des armes de destruction massive.

En outre, ils doivent proposer une feuille de route pour élaborer au Vietnam un cadre juridique ad hoc.-VNA