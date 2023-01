Bac Giang (VNA) – Bac Giang, une province de la moyenne région, recèle de nombreux sites pittoresques, vestiges historico-culturels et villages de métiers traditionnels. Peuplée de plusieurs ethnies (Viêt, Nung, Tây, San Chay...), cette région possède une riche tradition culturelle et artistique.

Pagode Vinh Nghiêm. Photo: baobacgiang.com.vn

Parmi les vestiges de Bac Giang, il faut citer en premier lieu la pagode Vinh Nghiêm, dans le district de Yên Dung, construite sous la dynastie des Trân (1225-1400). Sise dans un endroit retiré, elle attire les pèlerins par son côté sacré et son architecture originale.

Les habitants du district de Hiêp Hoa sont fiers d’être les possesseurs du tambour de bronze de Bac Ly, le premier en son genre découvert sur leur terre. Par ses dimensions et ses ornementations, les archéologues estiment que ce tambour est dans l’essentiel semblable aux tambours de bronze de Ngoc Lu et Dông Son, un des plus vieux vestiges représentatifs de la culture dongsonienne d’il y a plus de 2.000 ans.

On trouve encore à Hiêp Hoa de nombreux vestiges des temps reculés. Le temple Y Son, dans la commune de Hoa Son date de la période des rois Lê. Le temple du génie Hung Linh est dédié à un vainqueur des pirates An au VIe siècle, qui fut sanctifié. Ce temple conserve encore des objets précieux comme des éventails en ivoire, brûle-parfums en faïence, éléphants en pierre, chevaux en bois... et 21 ordres royaux datant de la dynastie Vinh Thinh (1705-1712) à celle des Nguyên (1802-1945).

Le tombeau de Dinh Huong, construit il y a près de 300 ans à la mémoire d’un eunuque des Lê postérieurs (1428-1789) est un bel ensemble architectural avec ses tigres, chevaux, éléphants en pierre et son enceinte en latérite presque intacte.

Zone de tourisme écologique et spirituel de Tây Yên Tu. Photo: bacgiangtourism.vn

A 37 km de la ville de Bac Giang, Suôi Mo est un beau site du district de Luc Nam. Une cascade déverse à longueur de journée ses flots argentés au milieu d’un paysage majestueux. Le long d’un ruisseau s’égrènent trois temples dédiés au culte de la princesse Quê Mi Nuong (sous les rois Hung fondateurs du pays), déesse des Forêts.

Selon la légende, la princesse a eu le mérite d’amener l’eau de la cascade dans les terres pour permettre aux habitants de la région de pratiquer l’agriculture et de fonder des villages.

Les sept ethnies qui vivent dans le district de Luc Nam ont su conserver de nombreux objets anciens et observent toujours fidèlement leurs coutumes ancestrales.

Il existe au hameau du Milieu, commune de Tiên Luc, district de Lang Giang, un arbre pluriséculaire, le da huong. L’arbre a 600 ans. Dans le livre généalogique du village, il est mentionné: "Sous le règne du roi Canh Hung (1740-1786), par ordre royal, l’arbre a été honoré de l’appellation Quôc chua dô môc Da dai vuong ou le plus grand da huong du pays.

Dans la croyance des gens du lieu, l’arbre est sacré. Il est encore un objet d’étude des scientifiques. Le dictionnaire encyclopédique Larousse le classe parmi les plus vieux da huong du monde. – VNP/VNA