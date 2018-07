Hanoi (VNA) - Le Tribunal populaire supérieur de Hanoi a confirmé les peines d’emprisonnement allant de six à huit ans prononcées en première instance contre trois accusés pour "propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam".

Les accusés lors de leur procès en première instance devant le Tribunal populaire de Hanoi. Photo : soha.vn

Vu Quang Thuân, 52 ans, de la province septentrionale de Thai Binh, Nguyên Van Diên, 35 ans, de la province de Yên Bai et Trân Hoàng Phuc, 24 ans, de Hô Chi Minh-Ville ont été déclarés coupables à l’issue d’un procès tenu le 31 janvier devant le Tribunal populaire de Hanoi.La justice a reproché à Vu Quang Thuân et Nguyên Van Diên d’avoir, entre octobre 2016 et début mars 2017, produit et posté 17 clips sur Internet et des réseaux sociaux, stocké des documents ayant un contenu de nature à dénigrer les collectivités publiques, diffusé des informations fausses, inventées et diffamatoires à l’égard du Parti, des dirigeants du Parti et de l’Etat ; et à Trân Hoàng Phuc, 24 ans, de Hô Chi Minh- Ville, de leur avoir prêté son concours.Vu Quang Thuân s’est vu confirmer sa condamnation à 8 ans de prison ; Nguyên Van Diên, à six ans et six mois de prison; et Trân Hoàng Phuc, à six ans de prison.