Photo: VNA

Kien Giang (VNA) – Le Comité populaire de la province de Kien Giang (Sud) a décidé d’imposer une sévère amende de 2,36 milliards de dongs (plus de 98.000 dollars) contre un pêcheur local qui a violé les règlements en matière de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).