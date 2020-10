Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) et les entreprises vietnamiennes sont déterminées et poursuivent la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour un développement durable de la pêche au Vietnam.

Il s’agit du message affirmé par les responsables de la VASEP lors d’une réunion organisée le 31 octobre pour dresser un bilan des trois ans de mise en œuvre du programme "Les entreprises spécialisées dans la pêche s'engagent à lutter contre la pêche INN".

Selon les statistiques de la VASEP, après l’avertissement sous forme de "carton jaune" adressé en octobre 2017 par la Commission européenne (CE) au Vietnam au sujet de ses pratiques de pêche, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont connu une baisse respectivement de 6% en 2018, de 15% en 2019 et de 13% au cours des neuf premiers mois de 2020.

Du 2e place parmi les débouchés de produits aquatiques du Vietnam avec une valeur d’importation annuelle de 380-480 millions de dollars, l’Union européenne recule trois places pour occuper 5e, derrière le Japon, les Etats-Unis, le République de Corée et l’ASEAN.

Après trois ans de mise en œuvre du programme, 62 usines de transformation se sont engagées à n’acheter que les produits de pêche à l’origine légale et 82% des navires de pêche au Vietnam ont été équipés de dispositifs de surveillance.

Dans l’avenir, la VASEP continue la sensibilisation auprès des pêcheurs et entreprises pour pouvoir lever le carton jaune de l’UE dans les meilleurs délais. -VNA