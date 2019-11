Kiên Giang (VNA) – La province de Kiên Giang (Sud) s’efforce d’achever l’installation d’un système de surveillance satellite sur ses navires de pêche d’ici au premier janvier 2020, selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural.

Les organismes compétents se coordonnent pour sensibiliser les propriétaires et capitaines de bateaux sur la lutte contre la pêche INN. Source : kiengiang.gov.vn

Une délégation d’inspection de la Commission européenne est venue travailler les 7 et 8 novembre 2019 avec les autorités locales sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).Elle a recommandé à la province d’achever l’installation des dispositifs de surveillance sur les navires de pêche de plus de 24 mètres, a fait savoir le directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, Quang Trong Thao.Avec plus de 200 km de côtes, Kiên Giang dispose d’un énorme potentiel de développement économique maritime.La province a publié de nombreuses instructions, pris diverses mesures d’urgence et multiplié les contrôles des bateaux, tout en renforçant la vulgarisation des lois et accélérant l’installation de systèmes permettant de suivre la position des bateaux.Mais il n’en reste pas moins que des progrès peuvent être faits pour pour se conformer à la réglementation de la Commission européenne : la province comptait 71 navires de pêche de plus de 24 mètres encore privés d’un système de surveillance satellitaire.L’Office des produits aquatiques de Kiên Giang a demandé aux propriétaires des navires concernés de se conformer aux règles en vigueur avant l’octroi de permis de pêche.Elle a également invité les propriétaires des navires de pêche à remplacer l’équipement VX-1700 par des systèmes de surveillance plus modernes tels que l’équipement de positionnement par satellite Movimar. – VNA