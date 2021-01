Vue aérienne d’un coin de Cao Bang. Photo: CVN/VNA

Cao Bang (VNA) - Cao Bang est une province située dans la région Nord-Est du Vietnam. Elle abrite les cascades de Ban Giôc, l’une des plus belles du pays, et est également un berceau des cultures ethniques avec les Tày, Nùng, H’mông, Dao et Lô Lô vivant ensemble depuis des générations.

Au-dessus de la canopée de sau sau. Photo: CVN/VNA

Cette région est connue non seulement pour ses sites touristiques captivants mais aussi pour la floraison des fleurs de tournesols mexicains (da quy) ou de poinsettias et pour le changement remarquable de couleur des feuilles de sau sau (copalme de Formose).

Lors des premiers jours du Nouvel An, la nature à Cao Bang se pare de son manteau printanier. Le paysage gris de l’hiver cède la place aux rouge, jaune, vert, orange des feuilles des sau sau qui changent de couleur. Ces arbres poussent côte à côte sur les pentes des montagnes. Chaque arbre peut atteindre 10 m de hauteur et change de couleur début janvier.

En visitant la région à cette occasion, vous serez immergés dans un espace romantique et merveilleux digne des contes de fées. -CVN/VNA

Des montagnes recouvertes par la couleur jaune des tournesols mexicains. Photo: CVN/VNA

La route vers le lac de Ban Viêt, dans le district de Trùng Khanh. Photo: CVN/VNA

Les tournesols mexicains Photo: CVN/VNA