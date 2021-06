A la borne 9. Photo : VNA



Dien Bien (VNA) - Le poste des gardes-frontières de Sen Thuong (gardes-frontières de la province vietnamienne de Dien Bien) a effectué le 29 juin une patrouille conjointe avec l’équipe de gestion des frontières de Jiangcheng de Chine.

Les deux parties ont effectué des patrouilles conjointes sur la frontière commune sur une distance de près de 7 km. Les deux parties ont rencontré à la borne 9 pour échanger le contenu des patrouilles et adopter un plan de patrouille conjoint.

Ils ont vérifié la frontière commune et convenu de créer, pour chaque côte, une équipe de patrouille le long de la frontière.

Les deux parties ont également dégagé la route, nettoyé les environs de la borne 9 avant de s’informer des résultats de la gestion des frontières et des bornes nationales et de la situation de la sécurité politique et de l’ordre sociale dans les zones limitrophes.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront de se coordonner dans la gestion et la défense de la souveraineté des frontières, en prévenant et en combattant l'entrée illégale et les crimes transfrontaliers. - VNA