Le séminaire international sur la surveillance et l’évaluation, le 6 décembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec la Banque mondiale (BM), a organisé le 6 décembre à Hanoï, un séminaire international visant à partager des expériences internationales en matière de surveillance et d’évaluation.

Récemment, le ministère vietnamien a édifié un système de surveillance et d’évaluation du processus de restructuration du secteur agricole avec l’aide du gouvernement japonais et la Banque mondiale au Vietnam.

Ce système s’avère efficace, sur la base des données recueillies auprès des organes du ressort central et local, a indiqué le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Quoc Doanh.

Lim Kheng Joo, co-président de l’initiative ARFEPS visant à édifier un cadre de règles et des normes d’évaluation pour l’ASEAN, a souligné la nécessité d’institutionnaliser l’évaluation des programmes et projets menés par les pays membres et le bloc régional.

Ingrid Mollard, experte de la Banque mondiale, a suggéré de rédiger un guide sur les travaux de surveillance et d’évaluation au service des unités chargées de la gestion des programmes et projets au niveau national, régional et local.

Elle a également proposé de se concentrer sur la formation du personnel, d’assurer l'utilité des données collectées et d’examiner les données régulièrement. -VNA