Hanoï (VNA) - La Banque d'État du Vietnam, en collaboration avec l'Université du commerce extérieur de Hanoï, a organisé le 21 juillet à Hanoï la Conférence des femmes leaders économiques sur les perspectives économiques et le financement climatique, à l’occasion de la visite officielle au Vietnam de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.La conférence a attiré la participation de plus de 300 délégués, dont des femmes dirigeantes occupant des postes importants du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, de ministères, d’instituts, d’universités, d’organisations internationales...La conférence a affirmé le rôle et l'intérêt des femmes, la prise de conscience et la détermination de la jeune génération à se donner la main pour répondre aux défis mondiaux tels que le changement climatique, vers une société plus verte, un avenir durable et prospère pour tous.La gouverneure de la Banque d'État, Nguyen Thi Hong, a déclaré que, du point de vue de la politique monétaire, la Banque d'État a toujours été cohérente avec l'objectif de contrôler l'inflation, de stabiliser la macro-économie et d'assurer la sécurité des activités du système bancaire.La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a partagé que les États-Unis poursuivaient des priorités politiques pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et promouvoir une croissance forte et inclusive. Les États-Unis est disposés à travailler avec le Vietnam pour surmonter les défis et développer l'économie.Pour pouvoir limiter les effets négatifs du changement climatique, les pays nécessitent beaucoup de temps et de ressources. En conséquence, les États-Unis prennent en haute estime le rôle des banques multilatérales de développement (BMD) et du secteur privé dans la mobilisation de capitaux pour financer des projets/programmes de réponse au changement climatique, a-t-elle ajouté.La gouverneure Nguyen Thi Hong a partagé le même point de vue que Janet Yellen en déclarant que les pays pouvaient diversifier les sources de financement pour les projets "verts", en particulier par le biais des BMD telles que la Banque mondiale (BM), la Banque asiatique de développement (BAD)... pour profiter et promouvoir des sources de capitaux à long terme pour relever les défis du changement climatique. - VNA