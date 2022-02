Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - La République de Corée a intensifié ses achats de manioc au Vietnam avec un volume de dizaines de milliers de tonnes.

Le Vietnam est le plus grand marché d'approvisionnement en manioc pour la République de Corée. Au cours des 11 premiers mois de 2021, la République de Corée a importé plus de 42.000 tonnes de manioc vietnamien, en hausse de 56,8% en un an.



Avec un volume d'importation aussi important, le manioc du Vietnam occupe une part de marché écrasante dans le total des importations sud-coréennes de manioc, représentant 79,1% soit une forte augmentation par rapport aux 63,8% enregistrés au cours des 11 premiers mois de 2020.



La République de Corée est le troisième marché d'importation de manioc au monde en 2021, après la Chine et les États-Unis. -CPV/VNA