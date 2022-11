Transformation de pangasius. Photo: TNO

Hanoï (VNA) - En 2020, la Chine a détrôné les Etats-Unis pour devenir le premier importateur de pangasius de toutes sortes du Vietnam, et a conservé ce statut depuis lors.



Selon des données du Département des Douanes, de janvier à octobre, les exportations nationales de pangasius ont atteint 2,2 milliards de dollars, en progression de 80% par rapport à la même période de 2022. La Chine a représenté à elle seule 30% de cette valeur, en hausse de 110% en un an.



La politique chinoise du "Zéro Covid" a affecté toutes ses industries manufacturières, y compris le secteur des produits aquatiques. La pêche et l'aquaculture ont été réduites à cause des réglementations drastiques de contrôle du Covid-19, d'où une hausse de ses achats de produits aquatiques à l'étranger.



La pandémie et le conflit russo-ukrainien, qui ont entraîné une augmentation des coûts de fret maritime, et l'inflation sont également des défis majeurs pour les entreprises chinoises.



Avec sa proximité géographique, le Vietnam recèle de nombreuses opportunités d’augmenter ses exportations de produits aquatiques vers le marché chinois. La Chine demeurera donc le marché principal des produits vietnamiens d’ici la fin de l'année et même l'année prochaine.-CPV/VNA